Il premier israeliano ha dichiarato che Israele si riserva il diritto di attaccare Hezbollah in Libano, dopo che l’ex presidente ha annunciato un accordo con l’Iran. Nel frattempo, le forze israeliane hanno identificato nuovi droni “giocattolo” con esplosivi e fibra ottica, capaci di eludere le difese elettroniche. Le operazioni militari si concentrano sulla regione, mentre si intensificano le preoccupazioni per le minacce provenienti dal confine libanese.

Benjamin Netanyahu si è tenuto le mani libere. Appena Donald Trump ha annunciato che l’accordo con l’Iran era vicino, il premier ha fatto sapere che Israele si considera in diritto di continuare a colpire Hezbollah in Libano. Fonti della sicurezza hanno riferito di aver esteso le operazioni di terra sia oltre la “Linea gialla” che a nord del fiume Litani, fino a ieri considerato dall’esercito come il limite oltre il quale non avanzare. Tel Aviv ha giustificato l’accelerazione con la necessità di arginare la minaccia di attacchi con droni esplosivi contro il nord di Israele. Secondo diverse analisi, Hezbollah avrebbe adottato nuove tattiche nell’utilizzo dei velivoli senza pilota, puntando su quelli di tipo “ FPV “, acronimo di “ First Person View “, molto economici e invisibili o quasi ai sistemi di difesa più sofisticati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu accelera in Libano: la nuova minaccia sono i droni “giocattolo” dotati di esplosivo e fibra ottica. “Eludono le difese elettroniche”

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