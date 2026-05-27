Il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai ha confermato che al momento non ci sono proposte di programmi in Rai per la conduttrice. I rumors circolati di recente non risultano essere supportati da offerte concrete. La conduttrice, quindi, non ha in programma di tornare in televisione sulla rete pubblica nel breve termine. Nessuna indicazione ufficiale su eventuali progetti futuri o trattative in corso.

N essun programma in Rai all’orizzonte per Barbara D’Urso, almeno per il momento. Il nome della conduttrice, circolato insistentemente nelle ultime settimane in relazione a una serie di contatti intercorsi con l’Azienda, non comparirà nel palinsesto della prossima stagione televisiva, come si era vociferato. Barbara D’Urso e il dolore per l’addio a Mediaset: «Sono stata strappata dalla mia vita» X Leggi anche › Barbara d’Urso compie 69 anni, dal sogno di fare la modella al successo in Tv Barbara D’Urso non avrà un programma in Rai. A fugare ogni dubbio sulla questione, è stato William Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nessun passaggio in Rai per la conduttrice, almeno per il momento. Il Direttore Intrattenimento prime Time della Rai ha fatto il punto sui rumor circolati di recente

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