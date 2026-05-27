Nel mirino le casseforti di una catena di supermercati lo scorso ottobre il colpo a Savignano | scattano gli arresti
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Hanno colpito il 20 ottobre 2025 a Savignano sul Rubicone: scacco ai maxi-furti nei supermercati grazie a una meticolosa attività d’indagine dei Carabinieri di Piacenza. Il gip del tribunale di Piacenza, accogliendo le richieste del pubblico ministero, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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