Nel mirino le casseforti di una catena di supermercati lo scorso ottobre il colpo a Savignano | scattano gli arresti

Notizia in breve

Il 20 ottobre 2025, i Carabinieri di Piacenza hanno arrestato dei responsabili di un furto avvenuto in una catena di supermercati a Savignano sul Rubicone. Il colpo ha coinvolto le casseforti di un punto vendita della zona. L’indagine ha portato all’individuazione e all’arresto dei sospettati, grazie a un’attività investigativa dettagliata.