Nel mirino le casseforti di una catena di supermercati lo scorso ottobre il colpo a Savignano | scattano gli arresti
Il 20 ottobre 2025, i Carabinieri di Piacenza hanno arrestato dei responsabili di un furto avvenuto in una catena di supermercati a Savignano sul Rubicone. Il colpo ha coinvolto le casseforti di un punto vendita della zona. L’indagine ha portato all’individuazione e all’arresto dei sospettati, grazie a un’attività investigativa dettagliata.
Hanno colpito il 20 ottobre 2025 a Savignano sul Rubicone: scacco ai maxi-furti nei supermercati grazie a una meticolosa attività d’indagine dei Carabinieri di Piacenza. Il gip del tribunale di Piacenza, accogliendo le richieste del pubblico ministero, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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