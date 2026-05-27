Nel minimarket arrivano i carabinieri | sequestri e sanzioni

Da monzatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri sono intervenuti in un minimarket dove sono stati trovati prodotti sugli scaffali privi di etichette in italiano. Sono stati eseguiti sequestri e applicate sanzioni ai responsabili del negozio.

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Sugli scaffali sono esposti prodotti con etichette senza indicazioni in italiano. Scatta la sanzione e il sequestro. È successo a Lissone dove nel pomeriggio del 20 maggio i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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