Nasce il comitato Differenziata sì ma non così | giovedì la prima assemblea pubblica
Il dibattito sulla gestione dei rifiuti si accende a Meldola. Giovedì, alle ore 20,30, la saletta privata del Bar Dozza ospiterà la prima assemblea pubblica ufficiale del neonato comitato cittadino "Differenziata sì, ma non così". Un incontro nato con l'obiettivo di dare voce alle perplessità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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