Napoli ospita NeAcademy e DataFest 2026 | AI cloud e infrastrutture digitali al centro del confronto

Il 3 e 4 giugno Napoli ospiterà NeAcademy e DataFest 2026, eventi dedicati a intelligenza artificiale, cloud e infrastrutture digitali. Durante le due giornate si terranno conferenze, workshop e presentazioni di progetti innovativi. Sono previsti interventi di esperti del settore e rappresentanti di aziende tecnologiche. Le manifestazioni si svolgeranno in diversi spazi della città, coinvolgendo professionisti, studenti e aziende del settore digitale.

NeAcademy nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra mondo accademico e industria tecnologica, avvicinando studenti e giovani professionisti ai temi legati a networking, AI, cybersecurity, cloud infrastructure e Internet ecosystem. Nel corso della giornata saranno affrontati temi legati all’evoluzione del peering e dell’interconnessione Internet, alla sicurezza del routing, alle infrastrutture cloud e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo Service Provider, con interventi, tra gli altri, di Flavio Luciani, Alessandro Breccia e Brian Turnbow. DataFest rappresenta, invece, il momento di approfondimento dedicato alle infrastrutture digitali distribuite, al cloud multi-provider, all’edge computing, ai Data Center e ai nuovi modelli di content delivery. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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