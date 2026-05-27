Al Maradona di Napoli si gioca il Derby dei Campioni per la Palestina, con la Nazionale Palestinese in campo. La partita vedrà la partecipazione di ex campioni del calcio e artisti della musica. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi a favore della Palestina. La serata includerà anche esibizioni di artisti noti e interventi di personaggi pubblici. L’ingresso è gratuito, ma sono previste donazioni per le attività umanitarie.

? Punti chiave Chi affronterà la Nazionale Palestinese sul prato del Maradona?. Quali icone del calcio e della musica parteciperanno alla serata?. Come influirà il successo del derby sulle organizzazioni benefiche coinvolte?. Perché la Zeta Napoli è riuscita a portare il digitale allo stadio?.? In Breve Match Zeta Napoli contro AG Events con Calaiò, Vives e Daniel Santoro.. Nazionale Cantanti con Ubaldo Pantani, Il Tre, Briga e altri artisti.. Ricavati destinati a Kids OR, Fondazione Domenico Caliendo e Battiti AICCA.. Presenza dell'Ambasciatrice Mona Abuamara e del Presidente Jibril Al Rajoub.. Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20:45 lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà la seconda edizione del Derby dei Campioni, un evento che fonde sport, musica e solidarietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il Maradona ospita il Derby dei Campioni per la Palestina

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