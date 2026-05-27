NABA Nuova Accademia di Belle Arti alle Terme De Montel con Balneum – L’Immersione

La Nuova Accademia di Belle Arti ha portato il progetto “Balneum – L’Immersione” alle Terme De Montel di Milano, coinvolgendo gli studenti dell’Area Visual Arts. L’iniziativa prevede l’allestimento di interventi artistici e installazioni all’interno delle terme, con l’obiettivo di integrare arte e ambiente. La mostra si svolge in uno spazio pubblico e comprende opere create dagli studenti, visibili ai visitatori delle terme.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti porta la creatività degli studenti dell’ Area Visual Arts alle Terme De Montel Milano con il progetto “Balneum – L’Immersione”. L’iniziativa esplora il concetto di benessere attraverso le pratiche e i linguaggi dell’arte contemporanea in dialogo con la funzione stessa degli ambienti termali. Da maggio a dicembre, negli spazi Terme De Montel Milano sarà visitabile la mostra collettiva che presenterà tutte le opere create nell’ambito del progetto. Inserito in un contesto dedicato alla rigenerazione e alla cura di corpo e mente, “Balneum – L’Immersione” reinterpreta l’esperienza delle terme come spazio sensoriale e collettivo, in cui arte e percezione si intrecciano, aprendo nuove prospettive di fruizione per i visitatori per un’immersione fisica ed emotiva in un percorso olistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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