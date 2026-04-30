NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI EXPANDS IN LONDON AND STRENGTHENS ITS PRESENCE IN THE UK MARKET WITH THE APPOINTMENT OF DIEGO MATTIOLO

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Londra e la nomina di Diego Mattiolo come direttore della scuola e responsabile dell'istruzione. I corsi presso il nuovo campus sono previsti per l'anno accademico 20262027. La decisione fa parte di un'espansione dell'istituto nel mercato del Regno Unito. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa il 29 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, April 29, 2026 PRNewswire — NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, announces the appointment of Diego Mattiolo as School Director and Head of Education of its new London campus, with courses starting from in the 20262027 Academic Year. The appointment marks a strategic step in the evolution of NABA’s educational model and strengthens the Academy’s presence in the UK market, at a time when the country is increasingly focusing on creative education to meet the growing demand for skills in the cultural and creative industries. With over ten years of international experience in academic management, Diego Mattiolo brings to NABA strong expertise in leading multicultural teams and developing dynamic, student-centred learning environments.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI EXPANDS IN LONDON AND STRENGTHENS ITS PRESENCE IN THE UK MARKET WITH THE APPOINTMENT OF DIEGO MATTIOLO Notizie correlate Naba, prima accademia italiana di belle arti al mondoMilano – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, si riconferma tra le migliori università al mondo: anche per l’edizione 2026 della prestigiosa... Nuova Accademia Belle Arti presente al Forma alla NuvolaRoma – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, partecipa a Forma Festival, la kermesse sulla moda che si terrà il prossimo 8 e 9 maggio presso il Centro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Naba, nuova Accademia di Belle Arti Punta su Londra; Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano 'Extreme Environments'; Saim e NABA insieme per Saim 75; Moda, Nuova Accademia di Belle Arti presente al Forma 2026 di Roma. Naba, nuova Accademia di Belle Arti Punta su LondraRoma, 29 apr. – In un momento in cui il Regno Unito guarda con attenzione all’educazione creativa per rispondere alla crescente domanda di competenze nelle industrie culturali, NABA, Nuova Accademia d ... askanews.it Saim e NABA insieme per Saim 75In occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario, SAIM rafforza il dialogo tra impresa e cultura attraverso una collaborazione con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, dando vita a u ... pressmare.it Fire was the final element. Milano Design Week 2026 was the moment and NABA x Archiproducts Milano delivered. From 20 to 26 April, "Fòco. Living Notes by Studiopepe" transformed the Archiproducts Milano showroom into an immersive journey through lig - facebook.com facebook