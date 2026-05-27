A Pesaro si terrà un evento che mette in relazione musica e teatro, coinvolgendo i personaggi di Franti e Pinocchio. L’evento presenta un dialogo tra i due personaggi, con un focus su come si possa instaurare un legame tra un personaggio considerato bullo e il burattino di Collodi. La rappresentazione sarà accompagnata da un’esecuzione musicale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o i protagonisti coinvolti.

? Domande chiave Come può nascere un legame tra il bullo Franti e Pinocchio?. Chi porterà in musica questo dialogo inedito tra i due personaggi?. Dove si terrà la maratona di lettura dedicata a Collodi?. Perché l'artigianato di Belvedere Fogliense è centrale in questa celebrazione?.? In Breve Vittorio Ondedei e Giacomo Toni animano l'incontro alla Libreria Il Catalogo.. Maratona di lettura presso Casa Bucci Ceramiche sabato e domenica dalle 16:00.. Esposizione di Pinocchio in legno di Francesco Bartolucci a Belvedere Fogliense.. Mostra di Giovanni Paccapelo su edizioni storiche e traduzioni di Pinocchio.. Domani alle 18 presso la Libreria Il Catalogo, la conferenza musicale atipica Franti e Pinocchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e teatro a Pesaro: l’incontro inedito tra Franti e Pinocchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

All’Orto Botanico tornano le Fiabe: teatro itinerante tra Grimm, Esopo e Pinocchio per famiglie e scuoleAll’Orto Botanico di Napoli si svolge la trentesima edizione delle Fiabe, una rassegna teatrale itinerante che si tiene ogni primavera.

“Pinocchio prende vita: gli studenti dell’Amedeo d’Aosta protagonisti di un grande progetto tra teatro, danza e coro”Oltre 80 studenti hanno partecipato a un progetto che ha unito teatro, danza e coro, portando in scena lo spettacolo “Pinocchio” al teatro Anche...

Temi più discussi: Una vera stagione tra musica e teatro a Villa Lanfranchi; Settimana Europea Dei Cimiteri Teatro Visite E Musica Alla Certosa Di; Morricone tra musica e teatro: al Teatro Duse il concerto per il compleanno di Fondazione ANT; MUSICA E TEATRO GIUGNO 2026.

Mont’Alfonso sotto le stelle, il borgo si accende di musica, teatro e letteratura x.com

Ecco Freak, il musical nato e ambientato a Genova in scena al Teatro Nazionale: il cast è tutto ligureUna versione tutta genovese di The Greatest Showman, dove protagonista è un gruppo di voci fuori dal coro, di persone emarginate perché diverse, ma che in ... ilsecoloxix.it

canzoni di teatro legittime per un'audizione? reddit

Al Teatro Burlesque arriva Oltre Le Note: musica, teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazioneNon un semplice concerto, né una rappresentazione teatrale nel senso tradizionale del termine. Oltre Le Note, in programma il 29 maggio 2026 alle ore 20:30 al Teatro Burlesque di Caivano (Via Sant’A ... napolitoday.it