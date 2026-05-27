Un murale è stato realizzato nel locale Caprice, raffigurando un’aragosta che disegna un cuoricino e una sirena che tiene un pesce di peluche. La scena si sviluppa con colori vivaci e dettagli curati, creando un’immagine fantasiosa e giocosa. L’opera è visibile all’interno del locale e si inserisce in un progetto di decorazione artistica degli spazi pubblici. La rappresentazione mira a suscitare sensazioni di leggerezza e sogno tra i visitatori.

Un’aragosta che dipinge un cuoricino e una sirena con in braccio un pesce di peluche sono i protagonisti del murale realizzato da Mau e Zed1 su un muro esterno dell’ex Caprice sulla Terrazza della Repubblica di Viareggio, con l’obiettivo, è evidente di dare un po’ di decoro a un locale che aveva vissuto anni gloriosi, ma che da tempo è in evidente stato di abbandono, proprio alla porta nord della città, all’ingresso dei viali amare. L’opera coloratissima (nella foto di Cinzia Donati) è già diventata punto di forte attrazione per chi passa e in tanti hanno già espresso rammarico per la prevista futura ristrutturazione dell’immobile che ne rilancerà l’attività chiusa da anni ma, al tempo stesso, andrà a sacrificare quel murale così accattivante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Murale al Caprice. Aragosta e sirena per far sognare

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