A Viareggio, i lavori di ristrutturazione dell’ex night club Caprice sono stati avviati, dopo aver completato il percorso burocratico per l’approvazione dei progetti. L’immobile, situato in via cittadina, sarà oggetto di interventi di ristrutturazione che porteranno alla realizzazione di una nuova struttura. La fase di cantiere è stata avviata a partire da questa settimana.

Viareggio, 30 marzo 2026 – Pronti a partire i lavori di ristrutturazione dell’ex Caprice: il percorso burocratico relativo all’immobile è concluso. L’immobile, di proprietà del Comune di Viareggio, è stato affidato tramite concessione alla società Turan, che ha presentato il permesso a costruire e curerà la realizzazione del nuovo edificio. Con il parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’autorizzazione paesaggistica e la definizione delle procedure per lo spostamento della cabina Enel, il progetto di valorizzazione può ora entrare nella fase operativa. Caffè Soldi è venduto, imprenditore indiano ha comprato il locale L’Amministrazione segue con attenzione l’iter amministrativo e a giorni l’azienda sarà messa in condizione di iniziare il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al Caprice, ecco cosa sorgerà al posto dell’ex night club di Viareggio

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