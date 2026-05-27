Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con un mototrattore nel bosco sopra Sorisole. L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno di mercoledì 27 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all'uomo, il quale è stato trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni di salute attuali del ferito.

L’INCIDENTE. Verso mezzogiorno di mercoledì 27 maggio l’uomo si è ferito dopo essersi ribaltato con un camioncino. Stava raggiungendo un terreno di sua proprietà per portare acqua ai cavalli quando, lungo una strada sterrata in un’area boschiva sopra Sorisole, ha perso il controllo del mezzo agricolo su cui viaggiava che si è ribaltato ai margini del prato. Per l’uomo, un pensionato di 65 anni, è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 maggio, l’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Sembra che il mezzo si sia ribaltato durante le operazioni caricoscarico dell’acqua in una zona in pendenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Mototrattore si ribalta nei boschi sopra Sorisole: grave 65enne

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