Motor News | il duello in Mercedes può cambiare il Mondiale? Intervista a Raffaello Caruso Rossomotoriit

Nel nuovo episodio di Motor News, Beatrice Frangione ha intervistato Raffaello Caruso, direttore di Rossomotori. La discussione si concentra sul possibile impatto di un confronto tra due piloti in Mercedes sul campionato mondiale di Formula 1. La puntata analizza come questa sfida potrebbe influenzare la classifica generale e le dinamiche della squadra, senza approfondire aspetti tecnici o di opinione.

Nel nuovo episodio di Motor News, Beatrice Frangione intervista Raffaello Caruso, direttore responsabile di Rossomotori.it, per analizzare tutto ciò che è accaduto nel Gran Premio del Canada a Montreal. Al centro della puntata il duello interno in casa Mercedes tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli, un rapporto che dopo il weekend canadese sembra destinato a cambiare definitivamente. Dalla Sprint Race alla gara domenicale, passando per i sorpassi in pista e le parole del team principal Toto Wolff, il confronto tra i due piloti è ormai il tema più caldo del Mondiale di Formula 1. Si parla anche della vittoria di Antonelli a Montreal, del ritiro di Russell e delle possibili conseguenze all’interno del team Mercedes nella lotta al titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il duello in Mercedes può cambiare il Mondiale Intervista a Raffaello Caruso Rossomotori.it

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