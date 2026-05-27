Due artisti emergenti, Olmo Gasperini e Anastasia Norenko, espongono le loro opere nella mostra Inside Out alla Von Buren Contemporary di Roma. L’esposizione si svolge in via Giulia 13. La mostra è aperta al pubblico e presenta lavori di entrambi gli artisti.

Cosa: Inside Out, mostra bipersonale degli artisti emergenti Olmo Gasperini e Anastasia Norenko. Dove e Quando: Von Buren Contemporary, Via Giulia 13, Roma. Dal 4 giugno al 2 luglio 2026. Perché: Un affascinante dialogo visivo che contrappone la silente intimità degli spazi domestici alla dirompente vitalità della natura, celebrando la tradizionale pittura dal vero. La galleria Von Buren Contemporary è lieta di annunciare l’inaugurazione di Inside Out, un’esposizione bipersonale che porta all’attenzione del pubblico le opere di due promettenti talenti della pittura: Olmo Gasperini e Anastasia Norenko. L’evento espositivo, la cui ideazione e curatela sono state affidate a Michele von Büren, conferma e consolida la storica vocazione della galleria verso un’accurata e proficua attività di talent scouting. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mostra Inside Out alla Von Buren Contemporary di Roma

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