Cosa: La mostra bipersonale Overlap, un affascinante dialogo visivo incentrato sulle dinamiche della sovrapposizione materica e dell’immagine, con le opere di Leonardo Blanco e Donatella Izzo. Dove e Quando: Presso la galleria Von Buren Contemporary, situata in Via Giulia 13 a Roma. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 7 maggio fino al 3 giugno 2026. Perché: Per immergersi in una ricerca artistica che sfida i confini convenzionali, sperimentando le tecniche della stratificazione per unire la forza della pittura gestuale con la decostruzione della fotografia contemporanea. Nel cuore del centro storico di Roma, la rinomata via Giulia si conferma ancora una volta un crocevia fondamentale per le nuove tendenze dell’arte visiva.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Overlap: Blanco e Izzo alla Von Buren Contemporary

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