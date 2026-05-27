Montopoli presentata la Carta dei diritti delle persone anziane | una guida tra i servizi del territorio
È stata presentata a Montopoli una nuova Carta dei diritti delle persone anziane, un depliant che raccoglie informazioni sui servizi disponibili nel territorio. Include dettagli su sostegno al reddito, trasporti, attività ricreative, accessi digitali e assistenza sanitaria. Il documento mira a offrire una guida pratica e facilmente consultabile per gli anziani e le loro famiglie. Nessuna indicazione su modalità di distribuzione o eventuali aggiornamenti futuri.
Uno strumento semplice e utile per tutti e tutte, un depliant che contiene informazioni sul sostegno al reddito, sui trasporti, il tempo libero, gli accessi digitali e la salute. E' stata presentata a Montopoli la Carta anziani. Si tratta di una carta dei diritti delle persone anziane, frutto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anzianeOggi la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità l’abbinamento di due progetti di legge che prevedono...
Argomenti più discussi: Montopoli, presentata la Carta dei diritti delle persone anziane: una guida tra i servizi del territorio; Carta dei diritti degli anziani: Per orientarsi nei servizi.
Montopoli, presentata la Carta dei diritti delle persone anziane: una guida tra i servizi del territorio ift.tt/PNZijFD ift.tt/8Hwr9tA x.com
Presentazione della Carta dei Diritti delle Persone Anziane mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio Comunale di Montopoli. Domani sarà presentata alla stampa e alla cittadinanza la carta dei diritti delle persone anziane. Oltre alla S facebook
Carta dei diritti degli anziani: Per orientarsi nei serviziMONTOPOLIPresentata la carta dei diritti delle persone anziane. Si tratta di uno strumento semplice e utile, un depliant che contiene informazioni su sostegno al reddito, trasporti, tempo libero, ... lanazione.it
Presentata a Montopoli la Carta dei Diritti delle Persone AnzianeUno strumento semplice e utile per tutti e tutte, un depliant che contiene informazioni sul sostegno al reddito, sui trasporti, il tempo libero, gli ... gonews.it