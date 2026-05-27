Montopoli presentata la Carta dei diritti delle persone anziane | una guida tra i servizi del territorio

Notizia in breve

È stata presentata a Montopoli una nuova Carta dei diritti delle persone anziane, un depliant che raccoglie informazioni sui servizi disponibili nel territorio. Include dettagli su sostegno al reddito, trasporti, attività ricreative, accessi digitali e assistenza sanitaria. Il documento mira a offrire una guida pratica e facilmente consultabile per gli anziani e le loro famiglie. Nessuna indicazione su modalità di distribuzione o eventuali aggiornamenti futuri.