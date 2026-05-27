Montecalvoli diventa capitale del marketing con l' evento dedicato ai professionisti del digitale

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Montecalvoli ospita un evento di due giorni dedicato ai professionisti del digitale, concentrandosi su formazione, networking e innovazione nel settore del marketing digitale e della comunicazione.

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Due giornate di formazione, networking e innovazione dedicate al futuro del marketing digitale e della comunicazione. Ospiterà le migliori menti del marketing a livello nazionale 'Otellinando'. Un evento ideato da Fabio Antichi, consulente e imprenditore digitale italiano, uno dei riferimenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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