Montecalvoli diventa capitale del marketing con l' evento dedicato ai professionisti del digitale

Montecalvoli ospita un evento di due giorni dedicato ai professionisti del digitale, concentrandosi su formazione, networking e innovazione nel settore del marketing digitale e della comunicazione.

Due giornate di formazione, networking e innovazione dedicate al futuro del marketing digitale e della comunicazione. Ospiterà le migliori menti del marketing a livello nazionale 'Otellinando'. Un evento ideato da Fabio Antichi, consulente e imprenditore digitale italiano, uno dei riferimenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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