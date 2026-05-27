I procuratori di New York e New Jersey hanno citato in giudizio la FIFA, accusandola di aver fissato prezzi elevati per i biglietti del Mondiale. Hanno emesso un mandato di comparizione e richiesto documenti relativi alla vendita e alla distribuzione dei biglietti. La causa riguarda presunte pratiche commerciali che avrebbero limitato l'accesso ai tifosi. La procedura legale è stata avviata nei rispettivi tribunali statali.

Che ci fosse discontento per i prezzi elevatissimi delle partite del Mondiale americano, non è un segreto. Si è arrivati a cifre folli, al punto che due Stati Usa, New York e New Jersey, hanno deciso di citare in giudizio la Fifa. Il MetLife Stadium, ufficiosamente l'impianto newyorchese anche se sorge a East Rutheford, nel New Jersey, ospiterà alcune partite della prossima Coppa del Mondo, compresa la finale. I due Stati hanno annunciato di aver emesso un mandato di comparizione nei confronti della Fifa nell'ambito di un'indagine sulle sue pratiche di vendita dei biglietti per i Mondiali, citando prezzi alle stelle (i più cari per la finale arrivano a 33. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale: i procuratori di New York e New Jersey citano in giudizio la Fifa per i prezzi dei biglietti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New York City Gets New Mayor: Zohran Mamdani Sworn In at Midnight | Historic First

Notizie e thread social correlati

Biglietti Mondiali 2026, la FIFA alza ancora i prezzi per la finale: cifre record e caos al MetLife Stadium. I dettagliLa vendita dei biglietti per la finale dei Mondiali 2026 ha registrato un nuovo aumento dei prezzi da parte della FIFA, con cifre che raggiungono...

Orde di procuratori sul 16enne Max Dowman: padre e fratello diventano agenti Fifa “per proteggerlo”Un 16enne inglese, considerato una nuova promessa del calcio, ha attirato l’attenzione di diverse procure che si sono interessate alla sua situazione.