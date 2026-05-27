Moglie e fratello indagati tra proteste e perquisizioni il giugno difficile di Sanchez
A giugno, il primo ministro spagnolo affronta un mese segnato da indagini giudiziarie e proteste. La moglie e il fratello sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre sono state effettuate perquisizioni in diversi luoghi. La situazione ha portato a manifestazioni di protesta tra sostenitori e oppositori, creando un clima teso e complesso per il governo.
(Adnkronos) – Si prevede un giugno particolarmente difficile per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Le premesse si vedono già da questo fine maggio dato che, nel giorno in cui si trova in Vaticano per una visita a Papa Leone, la sede di Madrid del suo Psoe, il Partito socialista spagnolo, viene perquisita dagli agenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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