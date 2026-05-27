Moglie e fratello indagati tra proteste e perquisizioni il giugno difficile di Sanchez

Notizia in breve

A giugno, il primo ministro spagnolo affronta un mese segnato da indagini giudiziarie e proteste. La moglie e il fratello sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre sono state effettuate perquisizioni in diversi luoghi. La situazione ha portato a manifestazioni di protesta tra sostenitori e oppositori, creando un clima teso e complesso per il governo.