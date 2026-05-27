Mobilità docenti e ATA deroghe e vincoli | fari puntati su assegnazione provvisoria Cosa succederà? QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 27 maggio alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 27 maggio alle 15:00 si terrà un question time con il rappresentante di un sindacato, focalizzato sulle questioni relative alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni del personale docente e ATA. La discussione si svolge in attesa della pubblicazione dei movimenti del personale prevista per il 29 maggio. Attualmente, si stanno trattando le norme riguardanti deroghe e vincoli per la mobilità, con particolare attenzione alle assegnazioni provvisorie.

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In attesa della pubblicazione dei movimenti per il personale docente (prevista per il 29 maggio), l’attenzione è rivolta alla trattativa per il contratto integrativo per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. A che punto siamo? Cosa si può prevedere per deroghe e vincoli? Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande dei lettori, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per mercoledì 27 maggio alle 15:00. In collegamento Stefano Cavallini, rappresentante sindacale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti e ATA, deroghe e vincoli: fari puntati su assegnazione provvisoria. Cosa succederà

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