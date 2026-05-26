Mobilità docenti 2026 posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO con Como e Sondrio

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per il 2026, sono stati pubblicati i dati sui posti disponibili per i trasferimenti dei docenti, con aggiornamenti recenti riguardanti le province di Como e Sondrio. Gli Uffici Scolastici regionali hanno reso noti i prospetti degli organici, che indicano le disponibilità di cattedre e posti vacanti nelle varie istituzioni scolastiche. Questi documenti sono accessibili online e aggiornati rispetto alle precedenti versioni, fornendo informazioni sui trasferimenti possibili per gli insegnanti in vista delle prossime assegnazioni.

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Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. prospetto organico: posti comuni n. 7.298 posti, posti di sostegno n. 1.198, il contingente dei posti di potenziamento è pari a 761 posti comuni e 50 posti di sostegno. Sassari organico secondaria primo grado – organico secondaria secondo grado – organico scuola primaria – organico scuola infanzia – organico... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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