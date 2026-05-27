Cosa: Il convegno MIRCEA ELIADE: il viaggio dell’identità, un’intensa giornata di studi dedicata all’eredità intellettuale dello storico delle religioni, promossa con il contributo del Ministero della Cultura.. Dove e Quando: Roma, presso il palcoscenico del Teatro Duse. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno 2026, con inizio dei lavori alle ore 16:00.. Perché: Per riscoprire le radici profonde del pensiero contemporaneo, esplorando l’affascinante confine tra mito, memoria e palcoscenico, impreziosito dalla partecipazione di insigni studiosi e del grande attore Giuseppe Pambieri.. Nel vasto panorama culturale della Capitale, un appuntamento di eccezionale rilevanza intellettuale si prepara ad accendere i riflettori su una delle figure più complesse e affascinanti del Novecento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mircea Eliade al Teatro Duse: Il Viaggio dell’Identità

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