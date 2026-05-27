Durante la notte, un 22enne ecuadoriano è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una rissa alla stazione di Milano Certosa. La vittima era stata ferita con un'arma da taglio e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo. Sono in corso indagini per identificare i responsabili dell'aggressione.

È morto durante la notte in ospedale il 22enne originario dell’Ecuador accoltellato durante una rissa alla stazione di Milano Certosa. Gli aggressori hanno fatto perdere le proprie tracce e sono in corso le indagini. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Milano violenta, morto nella notte il 22enne accoltellato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano violenta, morto nella notte il 22enne accoltellato

Notizie e thread social correlati

E' morto in ospedale il 22enne accoltellato in stazione a MilanoUn 22enne è morto nella notte al Fatebenefratelli dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta sui binari di una stazione della...

Lite in centro degenera nella notte: 22enne accoltellato. In manette 57enneNella notte, una discussione nel centro della città si è trasformata in un episodio di violenza con un giovane di 22 anni ferito da colpi di arma da...

Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato; Rissa martedì sera in stazione a Milano Certosa: giovane muore dopo essere stato accoltellato; Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, sulla A10 Genova - Savona, dove diversi mezzi sono rimasti coinvolti: dalle prime informazioni si tratterebbe di un’automobile, un furgone e una motocicletta. Ancora da chiarire la dinamica d.

Rissa in stazione a Milano, 22enne accoltellato è mortoLa vittima è un ragazzo di origine straniera, accoltellato in seguito a una rissa che avrebbe coinvolto diverse persone al binario 6 della stazione di Milano Certosa. Indaga la polizia E' morto il ... tg24.sky.it

Ragazzo 22enne morto a Milano dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa in una rissa: c'è un feritoUn 22enne è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa avvenuta a Milano, nella zona della stazione Certosa: ferito un altro ragazzo ... virgilio.it