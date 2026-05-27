Milan rivoluzione a Londra | 22 milioni per il nuovo comando

La gestione del Milan si è trasferita a Londra, con un investimento di 22 milioni di euro destinato al nuovo comando. Tra i dirigenti coinvolti, alcuni sono stati risparmiati dalle proteste dei tifosi. La decisione di spostare la sede gestionale è stata comunicata senza dettagli specifici sulle motivazioni ufficiali. La riorganizzazione riguarda principalmente la struttura dirigenziale e le risorse allocate.

? Punti chiave Chi sono i dirigenti risparmiati dalle proteste dei tifosi?. Perché la gestione del Milan si è spostata a Londra?. Come influirà l'addio di Tare sul futuro contrattuale di Rabiot?. Cosa ha scritto Leao sui social riguardo al clima nel club?.? In Breve Impatto contabile di 22 milioni di euro lordi per il bilancio al 30 giugno.. Allegri e Tare restano in società dopo il repulisti della dirigenza precedente.. Rabiot e Maignan affrontano rinegoziazioni contrattuali dopo l'uscita di Igli Tare.. Rafa Leao manifesta malessere fisico e psicologico tramite un post su Instagram.. A San Siro, la gestione del Milan ha subito un radicale azzeramento della catena di comando con un impatto contabile stimato in 22 milioni di euro lordi per il bilancio in chiusura il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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