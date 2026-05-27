Gianni Rivera ha criticato il finale di stagione del Milan, affermando che quando si ha il possesso della palla, bisogna darle un senso, altrimenti è un segnale negativo. Il commento si riferisce alle scelte fatte dalla squadra nelle ultime partite, senza entrare nel dettaglio di singoli episodi. Rivera ha sottolineato l'importanza di un gioco più consapevole e preciso, evidenziando come questa mancanza possa influire sui risultati.

Gianni Rivera, storica bandiera del Milan, ha bocciato senza mezzi termini la stagione dei rossoneri sotto la guida di Allegri. Intervenuto ai microfoni di SportItalia, l'ex calciatore rossonero ha voluto commentare con tanta amarezza l'annata del Diavolo, culminata con la mancata qualificazione in Champions League. "Non me lo aspettavo, ma io devo dire che lo seguo sempre di meno perché mi diverto poco. Da quando ho visto che cominciano ad andare indietro con la palla mi è passata la voglia di vedere le partite. Servirebbe più ambizione con la palla con i piedi, se non si da un senso alla palla quando ce l'hai è un brutto segno". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parla Rivera: “Se non si da un senso alla palla quando ce l’hai è un brutto segno”

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