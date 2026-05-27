Dopo uno scontro mediatico avvenuto sei anni fa, il rapporto tra un ex giocatore e l’attuale allenatore di una squadra di calcio sta mostrando segnali di miglioramento. In passato, le tensioni tra i due erano state pubbliche e molto discusse, ma recentemente si sono registrati segnali di distensione. La situazione attuale suggerisce una possibile evoluzione nei rapporti, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali che confermino un riavvicinamento.

Certi 'amori' non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sei anni dopo la magica notte che cambiò la storia del Milan, i destini di Zlatan Ibrahimovic e Ralf Ragnick sembrano incrociarsi nuovamente. Dopo la 'collisione' del 2020, ad oggi i due personaggi potrebbero rincontrarsi in una rete legata al mercato Per capire questo ritorno di fiamma bisogna tornare indietro alla stagione del 2019-2020. L'allora amministratore delegato Ivan Gazidis aveva bloccato l'allenatore tedesco, pronto per subentrare sulla panchina del Milan con un doppio ruolo: allenatore e direttore tecnico. Un progetto che, però, si scontrò con l'orgoglio di Ibrahimovic, tornato a Milano per risollevare la squadra dopo il 5-0 contro l'Atalanta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, da ‘nemico’ a possibile obiettivo: il precedente tra Ibrahimovic e Ragnick

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