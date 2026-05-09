Tasse balzo dei consumi | incasso di 131 miliardi nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell'anno, le entrate fiscali hanno raggiunto i 131 miliardi di euro, segnando un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le tasse sui consumi si sono affermate come principale fonte di entrate, sostituendo quelle sul reddito. Nel frattempo, il calo dei bonus edilizi ha contribuito a una riduzione degli introiti derivanti da incentivi specifici, influenzando le entrate complessive dello Stato.

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? Domande chiave Perché le tasse sui consumi stanno sostituendo quelle sul reddito?. Come influisce il calo dei bonus edilizi sulle casse dello Stato?. Chi sta pagando l'aumento delle entrate fiscali nel primo trimestre?. Perché le ritenute dei lavoratori privati sono diminuite rispetto al pubblico?.? In Breve IVA sale del 2,2% con gettito di 38 miliardi di euro.. Ires cala del 10,7% mentre le ritenute edilizie scendono del 33%.. Ritenute PA crescono del 4,2% grazie ai rinnovi contrattuali salariali.. Imposta fondi pensione esplode del 54% raggiungendo 2,315 miliardi di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tasse, balzo dei consumi: incasso di 131 miliardi nel primo trimestre ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L'Oreal, nel primo trimestre ricavi +3,6% a 12,15 miliardiL'Oreal chiude il primo trimestre con ricavi in crescita del 3,6% a 12,15 miliardi.