Antonella Elia ha commentato di aver ricevuto una chiamata riguardante la festa dedicata a Mussolini, ma successivamente il contatto si è interrotto. La casa del Grande Fratello Vip 2026 è vuota da settimane, ma le tensioni tra gli ex partecipanti continuano a essere al centro delle notizie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulla questione.

La casa del Grande Fratello Vip 2026 si è svuotata da settimane, ma le tensioni tra gli ex concorrenti continuano a dominare le cronache dello spettacolo. Al centro dell’ultimo caso mediatico c’è Antonella Elia, protagonista di un nuovo botta e risposta a distanza con la vincitrice Alessandra Mussolini. Il motivo del contendere è una festa celebrativa che dovrebbe tenersi i primi di giugno per festeggiare il trionfo della Mussolini nel reality condotto da Ilary Blasi, ma la showgirl sostiene di non aver mai ricevuto l’invito ufficiale, trasformando quello che doveva essere un momento di ritrovo tra ex coinquilini in un nuovo capitolo di polemiche post-reality. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Mi hanno chiamata, poi più nulla”: Antonella Elia sbotta sulla festa della Mussolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GF VIP 2026, Alessandra Mussolini beffa Antonella Elia e lei sbotta: "Mi fai pena, fai gli show". Il videoNel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

“Mi hanno ordinato di dire tutto”. GF Vip, Alessandra Mussolini chiamata d’urgenza e poi la confessioneNelle ultime settimane, il Grande Fratello Vip ha mostrato un aumento di tensione tra i concorrenti, con momenti di conflitto e confessioni...

Temi più discussi: Antonella Elia snobba la festa del GF Vip: invito fantasma e stoccata ad Alessandra Mussolini; Antonella Elia snobba la festa di Alessandra Mussolini. La spiegazione ad Adriana Volpe: Niente invito ufficiale perché l'ho chiamata...; GF Vip, Antonella Elia esclusa dalla festa di Alessandra Mussolini? L’invito non è mai arrivato; Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: Ho preso male la sconfitta. Lei è falsa, non la sopporto.

GF Vip, Antonella Elia demolisce Alessandra Mussolini: Attrice? Non scherziamoAntonella Elia attacca Alessandra Mussolini dopo la finale del GF Vip: accuse pesanti, frecciate sulla carriera e nuove polemiche anche contro Francesca Manzini. movieplayer.it

Non voglio perderlo, sarà sempre parte della mia vita: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, compleanno insieme dopo il Grande Fratello VipIl Grande Fratello Vip ha riaperto il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due ex fidanzati si erano lasciati poco prima ... msn.com