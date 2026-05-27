MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile

MEXC ha annunciato di aver destinato 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile. La piattaforma di trading di asset digitali a commissione zero ha pubblicato il documento, che dettaglia le misure di sicurezza adottate e gli investimenti fatti in questo periodo. L’azienda ha condiviso anche dati sulla gestione delle risorse e sulle strategie di protezione degli asset degli utenti. La comunicazione si concentra sugli interventi effettuati per garantire la sicurezza della piattaforma.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE VICTORIA, Seychelles, 27 maggio 2026 PRNewswire — MEXC, pioniere nel trading di asset digitali a commissione zero, ha pubblicato il suo rapporto bimestrale sulla sicurezza relativo al periodo marzo-aprile, che include l’investimento strategico di 1.000 BTC nelle proprie riserve di capitale al fine di rafforzare la protezione degli utenti. L’infrastruttura di sicurezza di MEXC ha intercettato e bloccato 26.897 account collegati a frodi coordinate nell’arco di 60 giorni, con un aumento del 18,9% rispetto al ciclo di rendicontazione precedente. I motori di threat intelligence hanno individuato 6.903 gruppi criminali (con un aumento del 33,6%), con la maggiore concentrazione registrata nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI) e in Indonesia, dove sono stati rilevati rispettivamente 3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprileVICTORIA, Seychelles, 27 maggio 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, pioniere nel trading di asset digitali a commissione zero, ha pubblicato il suo rapporto bimestrale sulla sicurezza relativo al periodo marzo ... adnkronos.com