Meteo Roma del 27-05-2026 ore 19 | 15
Alle 19:15 del 27 maggio 2026, il cielo sulla città è sereno, con poche nuvole sparse e temperature che si attestano intorno ai 25 gradi. Durante il giorno, il clima è stato caratterizzato da condizioni di stabilità, con assenza di piogge o temporali. La giornata si è svolta senza particolari variazioni di clima, mantenendo un tempo asciutto e soleggiato. La sera si prevede ancora tempo stabile e temperature in lieve calo.
meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per niente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale tra la serata e la notte e residui fenomeni al Nord Est ma verso un miglioramento al centro tempo stabile al mattino tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino Anche soleggiato altrove in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite Salvo dei più vasti sulle Marche al sud e sulle Isole condizioni di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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