Meteo Roma del 27-05-2026 ore 19 | 15

Notizia in breve

Alle 19:15 del 27 maggio 2026, il cielo sulla città è sereno, con poche nuvole sparse e temperature che si attestano intorno ai 25 gradi. Durante il giorno, il clima è stato caratterizzato da condizioni di stabilità, con assenza di piogge o temporali. La giornata si è svolta senza particolari variazioni di clima, mantenendo un tempo asciutto e soleggiato. La sera si prevede ancora tempo stabile e temperature in lieve calo.