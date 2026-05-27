Meteo Roma del 27-05-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:15 del 27 maggio 2026, il cielo sulla città è sereno, con poche nuvole sparse e temperature che si attestano intorno ai 25 gradi. Durante il giorno, il clima è stato caratterizzato da condizioni di stabilità, con assenza di piogge o temporali. La giornata si è svolta senza particolari variazioni di clima, mantenendo un tempo asciutto e soleggiato. La sera si prevede ancora tempo stabile e temperature in lieve calo.

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meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per niente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale tra la serata e la notte e residui fenomeni al Nord Est ma verso un miglioramento al centro tempo stabile al mattino tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino Anche soleggiato altrove in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite Salvo dei più vasti sulle Marche al sud e sulle Isole condizioni di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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