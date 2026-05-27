Meteo | Previsioni per giovedì 28 maggio

Per giovedì 28 maggio, il cielo sarà in gran parte sereno durante il giorno. Tuttavia, nella notte sono attese precipitazioni. Le previsioni indicano zero millimetri di pioggia, quindi nessuna pioggia significativa è prevista. Le temperature si manterranno stabili, con assenza di variazioni rilevanti. Le condizioni atmosferiche rimarranno generalmente tranquille, con nessun cambiamento di rilievo nel corso della giornata.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3779m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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METEO | previsioni di giovedì 14 maggio 2026

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