Il futuro di Alex Meret nel Napoli è ancora incerto, mentre il procuratore dell’estremo difensore ha commentato il rapporto con il portiere titolare, sottolineando che il dualismo tra i due rappresenta un errore. Non sono state fornite date o dettagli contrattuali specifici, ma si continua a discutere sulla possibilità di una soluzione interna o di una cessione. La situazione resta sotto osservazione, senza comunicazioni ufficiali da parte del club.

Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi aperti in casa Napoli. Dopo una stagione caratterizzata dall’alternanza con Vanja Milinkovic-Savic, il portiere azzurro dovrà valutare il proprio percorso insieme al club. Molto dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore e dal progetto tecnico che verrà costruito. A fare il punto sulla situazione è stato Federico Pastorello, agente del calciatore, a margine di un evento organizzato dalla sua agenzia. Il procuratore ha ribadito il forte legame tra Meret e Napoli. Ma ha anche evidenziato come un utilizzo limitato non possa diventare una normalità per un portiere del suo livello. Alla domanda sul futuro del suo assistito, Pastorello ha risposto: “Bisognerà parlare, è napoletano più che friulano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret-Napoli, Pastorello avvisa: “Il dualismo è un peccato”

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