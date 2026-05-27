Un giocatore dell’Inter ha rinnovato il contratto, che ora durerà fino a circa 4 milioni di euro. La conferma del prolungamento ha portato a definire le priorità per il mercato estivo. Sono stati individuati quattro obiettivi principali per rinforzare la rosa. La società ha indicato le linee guida per le prossime operazioni di mercato, senza specificare ulteriori dettagli sui nomi o le strategie.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il tecnico prolunga il suo contratto fino a sfiorare i 4 milioni e fissa le priorità per rinforzare la squadra. Dopo la firma sul nuovo contratto, che secondo il Corriere dello Sport passerà da circa 2,5 milioni a stagione fino a sfiorare i 4 milioni di euro, bonus compresi, Cristian Chivu si dedicherà subito al mercato. Il tecnico e la dirigenza nerazzurra lavoreranno a stretto contatto per pianificare le mosse in entrata e in uscita. Sul quotidiano romano è presente oggi una panoramica dettagliata sui primi obiettivi individuati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il piano d’azione per la sessione estiva prevede interventi mirati in ogni reparto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Chivu rinnova e detta le linee della campagna acquisti dei nerazzurri: ecco i quattro nomi nel mirino

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