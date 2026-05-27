Mercato europeo torna in prato della valle lo street food i prodotti tipici l’artigianato e non solo
Nel cuore di prato della valle si tiene di nuovo il mercato europeo, con tre giorni dedicati a street food, prodotti tipici e artigianato. Gli espositori arrivano da diversi paesi e propongono specialità gastronomiche, oggetti tradizionali e creazioni artigianali. L’evento si svolge nel fine settimana e include anche sagre e degustazioni. La manifestazione è stata annunciata sui social network.
Evento da Facebook https:www.facebook.comevents2038832900023745 Torna l’attesissimo appuntamento con il mercato europeo! Siete pronti per un viaggio intorno al mondo? 3 giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni con espositori provenienti da ogni parte del pianeta!? TUTTE LE SAGRE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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