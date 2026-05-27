Mercato europeo torna in prato della valle lo street food i prodotti tipici l’artigianato e non solo

Notizia in breve

Nel cuore di prato della valle si tiene di nuovo il mercato europeo, con tre giorni dedicati a street food, prodotti tipici e artigianato. Gli espositori arrivano da diversi paesi e propongono specialità gastronomiche, oggetti tradizionali e creazioni artigianali. L’evento si svolge nel fine settimana e include anche sagre e degustazioni. La manifestazione è stata annunciata sui social network.