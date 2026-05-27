Giorni dopo aver richiesto una deroga dal patto di stabilità alla Commissione Europea per finanziare le spese legate al caro-energia, e aver ricevuto un rifiuto, il leader di un partito ha deciso di passare all’opposizione. Nel suo intervento pubblico, ha criticato duramente le decisioni prese dall’ente europeo, accusandolo di ostacolare le misure adottate dal governo. La sua presa di posizione è stata accompagnata da attacchi diretti alle politiche dell’UE.

Poveri ma bellici All’assemblea di Confindustria la presidente del Consiglio critica il «gigante burocratico» Ue, lo stesso a cui ha chiesto la deroga al patto di stabilità e non intende concederla. Si tratta su altri soldi per una spolverata di miliardi sul caro-energia. Asse con Orsini contro la burocrazia e per il nucleare. Le soluzioni per l'oggi rinviate a un discutibile domani tra 25 anni Poveri ma bellici All’assemblea di Confindustria la presidente del Consiglio critica il «gigante burocratico» Ue, lo stesso a cui ha chiesto la deroga al patto di stabilità e non intende concederla. Si tratta su altri soldi per una spolverata di miliardi sul caro-energia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni va all’opposizione e attacca Bruxelles

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1 MINUTO FA: Meloni dà ultimatum alla Boldrini– NON ACCETTO LEZIONI!–Bruxelles nel caos totale!

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