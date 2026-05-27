Meloni è come… | gelo in studio dopo le parole di Iacchetti

Da thesocialpost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4, un commento su Meloni ha provocato un forte disagio in studio. La discussione su Gaza e politica italiana si è infiammata, portando a un momento di tensione palpabile tra i presenti. La frase, pronunciata da un ospite, ha alterato l’atmosfera, lasciando gli altri partecipanti e il pubblico in imbarazzo. La trasmissione è proseguita senza ulteriori sviluppi ufficiali sulla polemica.

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In tv basta una frase per cambiare l’atmosfera: a È sempre Cartabianca (Rete 4), il confronto su Gaza e politica italiana si è acceso fino a lasciare lo studio in evidente imbarazzo. Al centro, lo scontro tra il direttore di Libero Mario Sechi e il comico Enzo Iacchetti, che con alcune battute su Giorgia Meloni ha gelato la discussione e acceso i social. Il passaggio più discusso è arrivato quando Iacchetti, dopo un botta e risposta già teso, ha spostato il mirino sulla premier con un paragone destinato a diventare virale in pochi minuti. Un momento tv che fa rumore. La puntata, condotta da Bianca Berlinguer, stava già viaggiando su toni alti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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