In Italia, circa il 40% dei pazienti ricoverati in ospedale è a rischio di malnutrizione. Lo ha riferito un evento dedicato alla nutrizione medica, evidenziando la diffusione di questa problematica tra i degenti. Non sono stati forniti dati più dettagliati sui settori o le regioni coinvolte. La percentuale indica un'ampia presenza di pazienti vulnerabili durante le degenze ospedaliere.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "In Italia circa il 40% dei pazienti ricoverati in ospedale è a rischio di malnutrizione. La percentuale è più alta e raggiunge il 60% nel caso delle persone colpite da tumore, per arrivare al 70% nel caso delle neoplasie gastrointestinali (stomaco e pancreas) e del distretto testa-collo. Circa il 20% dei pazienti oncologici muore per le conseguenze della perdita di peso e massa muscolare. Questa condizione, infatti, si associa a esiti clinici sfavorevoli, quali ridotta tolleranza alle terapie, peggiore prognosi, minore qualità di vita, ospedalizzazioni prolungate e maggiori costi sanitari. Ma, nella pratica clinica, la malnutrizione è sottodiagnosticata e, di conseguenza, insufficientemente trattata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medical nutrition summit: "In Italia 40% ricoverati a rischio malnutrizione"

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