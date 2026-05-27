Massimiliano Bruno | Il dramma della Palestina non è esticazzi oggi Mattia Torre cambierebbe la battuta in Boris

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimiliano Bruno ospite di Scanner Live alla Città dell'Altra Economia parla della responsabilità politica degli artisti e ricorda la celebre battuta in Boris: "Martellone diceva del dramma della Palestina: esticazzi. Oggi Mattia Torre cambierebbe quella battuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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