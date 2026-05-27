Massimiliano Bruno | Il dramma della Palestina non è esticazzi oggi Mattia Torre cambierebbe la battuta in Boris

Massimiliano Bruno ospite di Scanner Live alla Città dell'Altra Economia parla della responsabilità politica degli artisti e ricorda la celebre battuta in Boris: "Martellone diceva del dramma della Palestina: esticazzi. Oggi Mattia Torre cambierebbe quella battuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Massimiliano Manfredi: “Oggi in Regione Campania la politica è al centro. Grazie a Fico è tutto più equilibrato”In un’intervista, il politico ha commentato come la presenza di un nuovo presidente della Camera abbia modificato l’equilibrio tra le forze politiche...

Leggi anche: Due film da non perdere: “È l’ultima battuta?” e “Los Domingos”

Argomenti più discussi: 2 Cuori e 2 Capanne, il film è stasera in prima tv su Sky Cinema; Piattaforme di streaming lanciano nuovi film e sfidano le console.

Massimiliano Bruno: Il dramma della Palestina non è esticazzi, oggi Mattia Torre cambierebbe la battuta in BorisMassimiliano Bruno è stato uno degli ospiti di Scanner Live, il format YouTube di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi e Annalisa Girardi, eccezionalmente in onda dalla Città dell'Altra Economia. L ... fanpage.it

Il 22 gennaio Massimiliano Bruno raddoppia: al cinema Due cuori e Due capanne e a teatro Life is LifeAppena si entra nello studio di Massimiliano Bruno si ha la sensazione di varcare una soglia precisa: quella del cinema vissuto, pensato, sofferto e amato. Alle pareti, i premi raccontano una carriera ... ilmessaggero.it