Massimiliano Bruno | Il dramma della Palestina non è esticazzi oggi Mattia Torre cambierebbe la battuta in Boris
Massimiliano Bruno ospite di Scanner Live alla Città dell'Altra Economia parla della responsabilità politica degli artisti e ricorda la celebre battuta in Boris: "Martellone diceva del dramma della Palestina: esticazzi. Oggi Mattia Torre cambierebbe quella battuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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