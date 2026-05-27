A Marinella le temperature estive sono arrivate da alcuni giorni, portando molti bagnanti sulle spiagge della zona. Sono in scadenza le undici concessioni di stabilimenti balneari, con il bando ormai agli sgoccioli. Le autorità stanno ultimando le procedure per assegnare le nuove concessioni. La stagione estiva si apre con un afflusso di visitatori che cresce di giorno in giorno. La situazione riguarda sia le attività commerciali che gli spazi pubblici lungo la costa.

Marinella, 27 maggio 2026 – Le temperature estive sono arrivate da qualche giorno i bagnati hanno preso d’assalto le tante spiagge della costa. Ma anche se, a differenza dei comuni limitrofi, la stagione balneare a Marinella non è ancora partita sono attesi sviluppi significativi nei prossimi giorni. Termine del Bando di Gara. Il bando di gara, ancora in corso, volto ad affidare in concessione gli 11 stabilimenti balneari del litorale, sta per volgere al termine. È infatti fissata per le 12 di venerdì la scadenza entro cui operatori economici, imprese e associazioni potranno presentare al Comune la propria domanda di partecipazione e tentare così di aggiudicarsi la gestione degli stabilimenti per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marinella, l’estate fa cucù. Il bando è agli sgoccioli per le undici concessioni

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