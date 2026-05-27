Manfredonia tasso investito sulla SP141

Da ilsipontino.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un veicolo è stato investito sulla strada provinciale 141 a Manfredonia. Le Guardie Ambientali Italiane, sotto la supervisione del responsabile, sono intervenute sul luogo dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle eventuali ferite. La polizia locale sta accertando le cause dell’incidente e gestendo la situazione. La strada rimane sotto osservazione mentre si svolgono le verifiche.

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Le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, questa mattina, percorrendo la Strada Provinciale 141 delle Saline, hanno rinvenuto un esemplare di tasso morto sul ciglio della strada, a qualche centinaio di metri da Sciale delle Rondinelle, in direzione Zapponeta.Il tasso è una specie protetta e l’area del ritrovamento rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.Il Nucleo dei Carabinieri Forestali dei parchi, sono stati immediatamente avvisati e a breve la rimozione della carcassa, con i dovuti accertamenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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