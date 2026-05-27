Manfredonia tasso investito sulla SP141
Un veicolo è stato investito sulla strada provinciale 141 a Manfredonia. Le Guardie Ambientali Italiane, sotto la supervisione del responsabile, sono intervenute sul luogo dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle eventuali ferite. La polizia locale sta accertando le cause dell’incidente e gestendo la situazione. La strada rimane sotto osservazione mentre si svolgono le verifiche.
Le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, questa mattina, percorrendo la Strada Provinciale 141 delle Saline, hanno rinvenuto un esemplare di tasso morto sul ciglio della strada, a qualche centinaio di metri da Sciale delle Rondinelle, in direzione Zapponeta.Il tasso è una specie protetta e l’area del ritrovamento rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.Il Nucleo dei Carabinieri Forestali dei parchi, sono stati immediatamente avvisati e a breve la rimozione della carcassa, con i dovuti accertamenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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