manfredonia tasso investito sulla sp141

Notizia in breve

Un veicolo è stato investito sulla strada provinciale 141 a Manfredonia. Le Guardie Ambientali Italiane, sotto la supervisione del responsabile, sono intervenute sul luogo dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle eventuali ferite. La polizia locale sta accertando le cause dell’incidente e gestendo la situazione. La strada rimane sotto osservazione mentre si svolgono le verifiche.