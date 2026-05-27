Manchester City e il rischio retrocessione dopo le 115 violazioni in Premier | le quote scendono

Le previsioni sul futuro del Manchester City cambiano in vista del verdetto sulle violazioni finanziarie, tra penalizzazioni di punti, multe e possibili revoche di titoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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