Manchester City e il rischio retrocessione dopo le 115 violazioni in Premier | le quote scendono
Manchester City rischia la retrocessione dopo aver accumulato 115 violazioni delle regole finanziarie in Premier League. Le quote di scommessa sul club scendono, in attesa del verdetto che potrebbe prevedere penalizzazioni di punti, multe o la revoca di titoli. La decisione finale dipenderà dall’esito delle indagini e delle eventuali sanzioni ufficiali.
Le previsioni sul futuro del Manchester City cambiano in vista del verdetto sulle violazioni finanziarie, tra penalizzazioni di punti, multe e possibili revoche di titoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le FC Barcelone pourrait prendre le risque de laisser partir Jules Koundé/Otenham après la signa...
Notizie e thread social correlati
Premier League, che sfida per il titolo! Tutto in equilibrio tra Manchester City e Arsenal: i pronostici e le previsioni dell’algoritmoLa corsa al titolo in Premier League si conclude con una situazione di parità tra Manchester City e Arsenal, entrambe con gli stessi punti in...
Arsenal vince Premier League dopo 22 anni, Manchester City pari con BournemouthDopo 22 anni, il titolo di campione d'Inghilterra torna a una squadra di Premier League, che si aggiudica il campionato 2025-2026.
Temi più discussi: Pep Guardiola lascia il Manchester City: l’annuncio chiude un’era e apre la caccia al successore; Guardiola lascia il Manchester City, è ufficiale: Non chiedetemi le ragioni, non ci sono. Niente è eterno; Guardiola lascia il Manchester City, il messaggio emozionante sui social: Nulla dura per sempre; L’allenatore spagnolo Pep Guardiola lascerà il Manchester City dopo dieci anni.
Dopo quasi dieci anni al Manchester City, Pep Guardiola si prepara a lasciare l’Inghilterra - e forse anche il calcio visto da una panchina facebook
Maresca e il nuovo Manchester #City: si riparte da Haaland e l’obiettivo è Rogers x.com
[Discussione Pre Partita] Manchester City vs Aston Villa (Premier League) reddit
Manchester City e il rischio retrocessione dopo le 115 violazioni in Premier: le quote scendonoLe previsioni sul futuro del Manchester City cambiano in vista del verdetto sulle violazioni finanziarie, tra penalizzazioni di punti, multe e possibili ... fanpage.it
Maresca e il nuovo Manchester City: si riparte da Haaland e l’obiettivo è RogersDopo 10 anni e 20 trofei con Guardiola i Citizens impostano la squadra del futuro. Pilastro inamovibile è il bomber norvegese e vuole il talento dell’Aston Villa. E Trafford insidia Donnarumma ... tuttosport.com