Mamma Sonia e i figli scomparsi altro mistero | familiari senza notizie dal giorno del ritrovamento

Da due settimane non ci sono aggiornamenti sulla posizione di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli, scomparsi dopo essere stati trovati il 13 maggio. La famiglia non ha ricevuto comunicazioni o notizie, e il silenzio continua a regnare intorno alla vicenda. La donna, di 49 anni, e i due minorenni sono stati rintracciati dopo tre settimane di ricerche, ma da allora non si hanno più tracce di loro.

Senza notizie da due settimane. Silenzio assoluto. Assordante. Dal giorno del ritrovamento. E la domanda che la famiglia adesso si fa è dove si trovi Sonia Bottacchiari, la 49enne rintracciata il 13 maggio scorso insieme alla figlia di 16 anni e il figlio di 14 dopo tre settimane di ricerche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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ULTIM'ORA MAMMA E FIGLI SCOMPARSI! AVVISTATI POCO FA DA UN PASSANTE...

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