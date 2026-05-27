Maltrattava la compagna dicendo | Sono contento quando una donna viene uccisa Arriva la condanna

Un uomo è stato condannato dopo aver dichiarato di essere felice quando una donna viene uccisa, affermando: “Sono contento quando una donna viene uccisa”. In passato, aveva anche detto di “esultare” ogni volta che sentiva notizie di femminicidi alla radio e di sperare che ne accadesse uno a Rimini. La condanna è arrivata in seguito alle sue dichiarazioni pubbliche e ai comportamenti di maltrattamento nei confronti della compagna.

“Ogni volta che sento alla radio la notizia di un femminicidio esulto e spero ce ne sia uno a Rimini". E ancora: ”Voi donne non servite a nulla, dovete morire tutte, vi deve venire un cancro al seno e quel seno ve lo devono asportare" o “Come persona e come donna non vali niente, nemmeno tuo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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