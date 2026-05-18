Castrovillari | carcere per l’uomo che maltrattava la compagna

Un uomo è stato arrestato a Castrovillari con l’accusa di aver maltrattato la compagna. La donna ha raccontato di aver vissuto per anni in uno stato di paura, senza riuscire a trovare il coraggio di denunciare immediatamente. Le indagini hanno raccolto prove che hanno portato all’affidamento esclusivo del bambino alla madre, garantendo così la tutela del minore. La vicenda si inserisce in un quadro di procedimenti giudiziari riguardanti violenze familiari e tutela dei minori.

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? Domande chiave Come ha fatto la donna a superare anni di paura?. Quali prove hanno permesso di ottenere l'affidamento esclusivo del bambino?. Perché la Cassazione è intervenuta prima della sentenza penale?. Cosa prevede il risarcimento stabilito per la vittima dei maltrattamenti?.? In Breve Condanna a due anni e quattro mesi per maltrattamenti e violenze reiterate.. Avvocati Ettore Francesco Zagarese e Mariateresa Fontana hanno seguito il caso.. Cassazione nel 2025 ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre.. Denuncia della vittima B. M. N. presentata nel 2022 dopo anni di soprusi.. Il Tribunale di Castrovillari ha condannato L. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrovillari: carcere per l’uomo che maltrattava la compagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Natale in carcere 2025 visita in carcere di Castrogno Teramo delegazione di Teramo Sullo stesso argomento Crotone, arresto per un uomo che maltrattava la madre: scatta il blitz?? Cosa sapere Crotone, uomo arrestato ai domiciliari dopo violazione affidamento per maltrattamenti alla madre. Maltrattava la compagna e gli anziani genitori: arrestato 52enneTempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa... (Adnkronos) - Si terrà il prossimo 27 maggio alle 11, presso la Casa circondariale di Castrovillari, 'Oltre', l’evento moda promosso dall’Associazione Jole Santelli con il sostegno della Regione Calabria e la direzione artistica di Claud #Calabria #Inita… x.com 'Oltre', nel carcere di Castrovillari l'evento di moda e inclusione dedicato a Jole Santelli(Adnkronos) – Si terrà il prossimo 27 maggio alle 11, presso la Casa circondariale di Castrovillari, ‘Oltre’, l’evento moda promosso dall’Associazione Jole Santelli con il sostegno della Regione Calab ... notizie.it Castrovillari. Polemos. Ex detenuto torna in carcere con il suo spettacolo teatraleIl 5 maggio 2026 presso la Casa Circondariale ‘Rosetta Sisca’ di Castrovillari andrà in scena Polemos – Lessico di guerra, spettacolo teatrale di e con Giovanni Cukon, per la regia di Casimiro Gatto. paese24.it