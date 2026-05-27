L’università delle Maldive ha diffuso un comunicato in cui fornisce dettagli sulla vicenda, rompendo il silenzio dopo giorni di ricostruzioni e ipotesi sulla tragedia. La dichiarazione si concentra sui fatti accaduti e sulle circostanze che li hanno accompagnati, senza commenti su possibili responsabilità o versioni non confermate. La comunicazione mira a chiarire gli aspetti principali dell’incidente, che ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica.

Per giorni attorno alla tragedia delle Maldive si sono rincorse ricostruzioni, ipotesi e domande rimaste senza risposta. Nel frattempo, il dolore per quanto accaduto ha continuato ad attraversare non solo le famiglie coinvolte, ma anche chi lavorava ogni giorno accanto alle vittime. In molti si erano chiesti perché una delle istituzioni direttamente legate a quella vicenda avesse scelto di non intervenire pubblicamente nelle ore successive al dramma. Ora, a quasi due settimane dall’accaduto, è arrivata una presa di posizione ufficiale che prova a spiegare quella scelta e che aggiunge nuovi elementi sul clima vissuto all’interno della comunità accademica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maldive, l’università rompe il silenzio: “Ecco la verità”

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