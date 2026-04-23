Un’indagine riguardante un giro di escort coinvolge figure note nel mondo del calcio di alto livello. Negli ultimi giorni, un ex calciatore ha deciso di parlare pubblicamente, fornendo dettagli sulla vicenda. L’inchiesta, che ha portato alla luce vari aspetti del settore, sta ricevendo attenzione mediatica crescente. La situazione si sta evolvendo mentre emergono nuove dichiarazioni e sviluppi legali riguardanti il caso.

L’inchiesta sulle escort che sta scuotendo dalle fondamenta il mondo della Serie A ha trovato un nuovo punto di rottura nelle ultime ore. Il caso, che coinvolge diverse figure di spicco del panorama calcistico nazionale, ha generato un flusso incessante di indiscrezioni e speculazioni mediatiche, portando alcuni dei protagonisti indirettamente citati a uscire allo scoperto per tutelare la propria immagine. La vicenda, nata dalle indagini della Procura di Milano, sta mettendo a dura prova la tenuta comunicativa dei club e dei singoli atleti, costretti a districarsi tra la cronaca giudiziaria e la pressione dei social network. La reazione decisa dell’attaccante rossonero.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scandalo escort, il campione del Milan rompe il silenzio: “Ecco la verità”

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Mentre si guarda da buco serratura al #calcio dopo scandalo #escort e giocatori #serieA il palazzo dello #sport e #calcio resta muto. Buonfiglio ( @Coninews ) #Gravina (reggente @FIGC ) e @abodi che pensano L'art.4 codice giustizia: #Chinè si muoverà o. x.com