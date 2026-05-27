Un problema di navigabilità delle acque è stato segnalato, con rischi immediati per la sicurezza. Si richiede il ripristino urgente dei fondali per evitare pericoli contingibili. La questione riguarda una zona caratterizzata da fondali insufficienti, che compromettono la navigazione. Non sono state fornite ulteriori specifiche sulle cause o sui responsabili. La richiesta di intervento è stata presentata per garantire la sicurezza delle imbarcazioni e delle persone coinvolte.

"Mi è stato personalmente segnalato un problema di navigabilità delle acque tale da comportare un pericolo contingibile e urgente. Per questo, dopo aver acquisito tutti i pareri istruttori e i nulla osta degli enti competenti, tra cui Regione, Ente Parco di Montemarcello Magra Vara e Capitaneria di Porto, ho emanato l’ordinanza che prevede di effettuare interventi urgenti di livellamento nell’alveo del fiume Magra". Queste le parole usate dal sindaco di Ameglia Umberto Galazzo per descrivere le motivazioni che, nella giornata di lunedì, lo hanno portato a dare il via libera agli operatori per effettuare interventi di livellamento nell’alveo del fiume Magra nel tratto antistante le aree di demanio marittimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magra, la navigabilità a rischio: "Ripristino dei fondali necessario"

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