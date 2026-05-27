Una nota conduttrice, assente dalla televisione da diversi anni, è stata vista recentemente in pubblico apparendo molto diversa rispetto al passato. È stata riconosciuta grazie a un commento di un testimone che ha esclamato “Ma è lei”. La donna, che aveva un ruolo di primo piano nel panorama televisivo italiano, non ha più partecipato a trasmissioni televisive da tempo. La sua presenza pubblica attuale ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue attività recenti.

Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, una presenza familiare capace di entrare nelle case degli spettatori con pochi secondi di annuncio tra un programma e l’altro. Oggi però la sua vita è completamente diversa e lontana dal piccolo schermo. A riportarla all’attenzione del pubblico è stato un incontro raccontato in tv da Emanuela Folliero, collega e amica storica. Le immagini mostrate hanno sorpreso molti telespettatori: il volto storico di Canale 5 oggi vive immerso nell’arte, tra quadri, atelier e scultura, dopo avere lasciato definitivamente il mondo della televisione. Leggi anche: “Di cosa si sono accorti durante la prima riunione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ma è lei”. La famosa conduttrice fuori dalla tv da anni, irriconoscibile: cosa fa oggi

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